Polizei Bielefeld

POL-BI: Personengruppe überfällt Pedelecfahrer

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Am Freitag, den 22.03.2019, stoppten mehrere Personen einen 28-jährigen Radfahrer auf der Berliner Straße und entrissen ihm sein Fahrrad und seinen Rucksack.

Der Bielefelder befuhr den Radweg der Berliner Straße in Richtung Stadtring. In Höhe der Einmündung zur Düsseldorfer Straße traten nach seiner Aussage mehrere Personen vor sein Fahrrad und zwangen ihn dadurch anzuhalten. Die Personen entrissen ihm das Fahrrad. Als der Bielefelder versuchte, sich zur Wehr zu setzen, zog einer der Männer ein Messer. Daraufhin entrissen sie dem 28-Jährigen den Rucksack und flohen in unterschiedliche Richtung. Zwei von ihnen seien die Düsseldorfer Straße entlang gelaufen, die anderen liefen auf der Berliner Straße in Richtung Südring.

Laut Zeugenaussage waren in der Gruppe zwei Frauen und drei Männer. Sie waren etwa 25 bis 35 Jahre alt. Sie trugen überwiegend schwarze Kleidung. Eine Frau trug eine schwarze Wollmütze und den schwarzen Rucksack des Bielefelders. Sie flüchtete mit dem Fahrrad in Richtung Düsseldorfer Straße. Die andere Frau trug eine rote Jacke und rot-weiße Schuhe. Sie hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Die Männer hatten kurze, dunkle Haare und trugen dunkle Jacken. Einer von ihnen trug eine graue Jogginghose und weiße Schuhe, der andere eine blaue Jeans und weiße Sportschuhe. Dieser hatte ein Mountainbike bei sich. Bei dem gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein grau-blaues Pedelec der Marke Cube.

Zeugenhinweise zum Raub nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell