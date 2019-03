Polizei Bielefeld

POL-BI: Kind von Auto erfasst

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntagabend, den 24.03.2019, erfasste ein Autofahrer ein 13-jähriges Kind an der Brockhagener Straße und verletzte es schwer.

Gegen 19:43 fuhr ein 39-jähriger Bielefelder auf der Brockhagener Straße in Richtung Brockhagen. Rechts an einer Bushaltestelle hielt ein Bus, an dem der Autofahrer linksseitig dran vorbei fahren wollte. Als der Autofahrer die Front des Busses passierte, überquerte ein 13-jähriges Kind die Fahrbahn. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Durch den Aufprall wurde der 13-Jährige schwer verletzt. Ersthelfer und der Autofahrer kümmerten sich zunächst um das Kind, bis Rettungskräfte eintrafen und ihn in ein umliegendes Krankenhaus transportierten.

