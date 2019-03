Polizei Bielefeld

POL-BI: Auseinandersetzung an der "Tüte"

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Mitte - Am Samstagmorgen, den 23.03.2019, kam es zu einer Körperverletzung an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Der Auseinandersetzung ging im Vorfeld eine Bedrohung mit einem Messer voran.

Gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung an der Herbert-Hinnendahl-Straße gerufen. Die Polizeibeamten trafen ein und sahen einen 30-jährigen Mann, der einem 24-jährigen Rheda-Wiedenbrücker ins Gesicht schlug. Die Beamten trennten die beiden polizeibekannten Männer. Bei der Befragung gab der 24-Jährige an, dass der 30-Jährige ihn zuvor mit einem Messer bedroht und dann auf ihn eingeschlagen hätte. Bei der Durchsuchung des Täters fanden die Polizisten ein Taschenmesser, welches sie sicherstellten. Der alkoholisierte Mann wurde in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wurde Anzeige wegen Bedrohung und Körperverletzung erstattet.

