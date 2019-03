Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und fünf leichtverletzten auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

Am 22.03.2019, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 29 jähriger Fahrzeugführer aus Bielefeld die BAB 2 in Richtung Hannover. In dem von ihm geführten Opel Zafira befanden sich drei weitere Insassen, ebenfalls alle aus Bielefeld. Kurz hinter der Ausfahrt Herford-Ost bemerkte der Fahrzeugführer, wie sich der vor ihm befindliche Fahrzeugverkehr verlangsamte und zum Stillstand kam. Der Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den VW Golf eines 27 jährigen Fahrzeugführers aus Winsen an der Aller auf, welcher in der Folge mit dem VW Golf eines 47 jährigen Fahrzeugführers aus Bonn kollidierte. Bei dem Verkehrsunfall wurden fünf Personen leicht verletzt, welche in die umliegenden Krankenhäuser verbracht wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 75 000 Euro geschätzt. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Hannover wurde für 1 Stunde voll gesperrt.

