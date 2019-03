Polizei Bielefeld

POL-BI: Kradfahrer bei Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen schwer verletzt

Bielefeld (ots)

DV/ BAB 30, AK Bad Oeynhausen - Am späten Sonntagnachmittag, gegen 17:50 Uhr, kam es am Autobahnkreuz Bad Oeynhausen zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer einer Yamaha schwer verletzt wurde. Ein 63-jähriger Fahrer eines Mercedes mit Anhänger aus dem Kreis Coesfeld befuhr das Autobahnkreuz Bad Oeynhausen von der BAB 2 kommend auf die BAB 30 in Richtung Osnabrück. Am Ende des Beschleunigungsfahrstreifens überholte der Fahrer ein langsameres Fahrzeug und wechselte deshalb auf den linken Fahrstreifen der Autobahn. Dabei übersah er offensichtlich einen nachfolgenden 20-jährigen Fahrer einer Yamaha aus dem Kreis Herford, der auf dem Überholfahrstreifen fuhr. Der Kradfahrer leitete sofort eine Notbremsung ein, verlor jedoch dabei die Kontrolle über sein Motorrad. Das Motorrad richtete sich hinten auf und kollidierte leicht mit dem Anhänger. Anschließend stürzte der Motorradfahrer. Durch den Sturz brach sich der 20-jährige ein Bein. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Autobahn kurzfristig gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsstörungen kam es nicht. Die Ermittlungen der Polizei, insbesondere hinsichtlich der gefahrenen Geschwindigkeiten, laufen noch. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro.

