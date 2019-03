Polizei Bielefeld

POL-BI: Gruppe junger Männer geht Passanten an

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, den 24.03.2019, nahmen Bielefelder Polizisten eine sechsköpfige Gruppe von Männern vorläufig fest, nachdem diese zwei Passanten attackiert hatten und einem das Handy abnahmen.

Gegen 02:00 Uhr in der Nacht ging eine Gruppe von sechs Männern auf dem Boulevard entlang. Auf der Höhe des Parkhauses trafen die 18- und 19-Jährigen auf einen Herforder und einen Bielefelder. Wie die beiden 23-Jährigen beschrieben, sei der Herforder von dieser Gruppe unvermittelt beschimpft worden. Als dieser nachfragte, was die Männer wollten, schlug ihm einer von ihnen mit der Faust ins Gesicht. Wenig später stieß die Gruppe auf zwei weitere Passanten. Die zwei 25- und 18-jährigen Bielefelder befanden sich in der Unterführung zwischen dem Eingang des Hauptbahnhofes und dem Boulevard, als sich ihnen die Gruppe von Männern näherte. Auch dieses Mal schlug einer der Männer nach einem kurzen Wortwechsel unvermittelt zu. Nachdem er auf den 25-Jährigen eingeschlagen hatte, nahm er ihm das Handy ab. Danach liefen die Männer davon. Die verletzten Männer und Zeugen suchten Streifenbeamte vor Ort auf und gaben eine Personenbeschreibung ab. Im Bereich der Brücke des Ostwestfalendamms fiel den Polizisten eine sechsköpfige Gruppe auf, die der 25-jährige Bielefelder sofort wiedererkannte. Auch die Personenbeschreibung der ersten Tat traf auf die Gruppe zu. Die Beamten fanden das Handy des Bielefelders bei einer der Personen. Sie brachten die Gruppe alkoholisierter Männer in das Polizeigewahrsam. Gegen sie wird Anzeige wegen Köperverletzung und Raub gestellt.

