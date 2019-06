Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in zwei Supermärkte - Unbekannte entkamen mit Tabakwaren

Dormagen/Neuss (ots)

Zwei Supermärkte in Dormagen und Neuss hatten ungebetene Gäste zu Besuch.

An der Straße "Am Weißen Stein" in Dormagen-Stürzelberg brachen Täter in der Nacht zum Montag (24.06.), gegen 03:45 Uhr, in einen Supermarkt ein. Während sie mit massiver Gewalt ein Türelement aus den Angeln hebelten, löste ein Alarm aus. Ersten Erkenntnissen zufolge, gelang es den Einbrechern nicht, bis in das Lebensmittelgeschäft vorzudringen.

Als später Marktleiter und Polizei im Geschäft eintrafen, hatten die Täter bereits das Weite gesucht und waren unerkannt entkommen. Beute hatten sie keine gemacht.

In der gleichen Nacht (24.06.) stiegen Unbekannte gewaltsam in einen Supermarkt, an der Venloer Straße, im Neusser Norden ein. Nachdem sie die Eingangstür aufgebrochen hatten, machten sie sich an der Auslage eines dort integrierten Kiosks zu schaffen und stahlen nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren in noch unbekannter Menge. Die Polizei erhielt, gegen 03:15 Uhr, Kenntnis vom Vorfall, nachdem ein Zeuge durch die akustische Alarmanlage auf den Einbruch aufmerksam geworden war. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise auf die Taten oder Tatverdächtige geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000.

