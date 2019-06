POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht - Nutzen Sie die "Montagsberatung" zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht - Nutzen Sie die "Montagsberatung" zum Schutz vor Wohnungseinbrüchen

Grevenbroich-Neukirchen (ots)

Am Samstagnachmittag (22.06.) verschafften sich Einbrecher zwischen 16:45 und 17:55 Uhr Zutritt in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Unterdorf. Als die Hausbewohnerin nach 18 Uhr nach Hause kam, fand sie eine aufgehebelte Terrassentür und ein durchwühltes Haus vor. Sie verständigte daraufhin die Polizei über den Notruf. Die Einbrecher entwendeten Schmuck und Bargeld in unbekannter Höhe. Was die Täter konkret entwendet haben, konnte die Hausbewohnerin noch nicht benennen.Bislang gibt es keine Hinweise auf den oder die Täter.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte Spuren am Tatort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen.

Jeder kann durch Nachrüstungen an Fenstern und Türen selbst etwas tun, um Einbrechern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Unser Team der Kriminalprävention informiert sie in der "Montagsberatung" über typische Vorgehensweisen der Täter und die besten Schutzmöglichkeiten. Im Beratungsraum an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss finden Sie eine Vielzahl von Exponaten, die mögliche Schwachstellen und Verbesserungspotential an Wohnungen und Häusern veranschaulichen.

An allen Montagen im Juli, in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr und von 13:00 bis 15:30 Uhr, ist die Beratungsstelle für interessierte Besucher (ohne Anmeldung) geöffnet. Unsere technischen Berater stehen Ihnen aber auch in der oben genannten Zeit unter der Rufnummer 02131/300-25518 zur Verfügung.

