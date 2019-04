Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Einbruchsdiebstahl

Gommersheim

In der Kirchstraße sind Unbekannte in der Zeit zwischen vergangenen Mittwoch bis Donnerstag (17.04.2019, 17 Uhr bis 18.04.2019, 08.30 Uhr) in ein Lagerdepot eingestiegen, indem sie zuvor eine Seitentür einschlugen. Aus dem Depot wurden mehrere Boxspringbetten, drei Lowboards, Laptops, Grills und verschiedene Lampen entwendet. Von den Tätern ist bislang nichts bekannt. Die Unbekannten nutzten womöglich zum Abtransport ihres Diebesguts einen größeren Transporter. Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen insbesondere auf einen größeren, unbekannten Lieferwagen im angrenzenden Wohngebiet gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

