Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/A65 - Verletzter Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

Landau/A65 (ots)

Vermutlich nichtangepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache eines Motorradunfalls gewesen sein, der sich am vergangenen Sonntag gegen 20.55 Uhr bei der Anschlussstelle Landau-Zentrum, Zufahrt zur A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignet hatte. Der 70-jährige Zweiradfahrer schätzte den Kurvenverlauf falsch ein und kam zu Fall. Dabei zog er sich Schürfwunden zu und kam in ein Krankenhaus. Für die Aufräumarbeiten sowie Säuberung an der Unfallstelle musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell