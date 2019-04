Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam: Jugendlicher unter Drogeneinfluss

Zeiskam (ots)

Ein positiver Drogentest auf Cannabis und der Fund einer Marihuana-Blüte sind das Ergebnis einer Kontrolle am Montagnachmittag in Zeiskam. Ein Anrufer beschwerte sich über eine Gruppe lärmende Jugendliche, die unnötig mit einem Mofa herumfahren würden. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 16-jährige Mofa-Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. In unmittelbarer Nähe zu der Gruppe konnte zudem eine in Alufolie verpackte Marihuana-Blüte aufgefunden werden. Dem 16-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, im Anschluss holte ihn seine Mutter bei der Polizei ab.

