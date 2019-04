Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses

Annweiler (ots)

Am 21.04.2019 gegen 23.30 Uhr kam es in Annweiler zu einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus. Aus bislang unbekannter Ursache brach im Keller des Hauses ein Brand aus. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand nach kurzer Zeit gelöscht werden. Eine 69-jährige Hausbewohnerin musste durch die Feuerwehr mit der Drehleiter aus dem Dachgeschoß gerettet werden. Die Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung. Sie wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Das Gebäude wurde das THW gesichert. Die Gebäudeschäden sowie die Brandursache müssen noch ermittelt werden. Die Feuerwehr war mit 11 Fahrzeugen und 45 Kräften im Einsatz, der Rettungsdienst mit 6 Fahrzeugen und 12 Kräften, das THW mit 1 Fahrzeug und die Stadtwerke mit 1 Fahrzeug.

