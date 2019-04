Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Sturmeinsätze am Mittwoch den 24.04.2019

Frankfurt am Main (ots)

(tka) Nach dem Sturmereignis am Mittwochabend gegen 19.00h wurde die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Frankfurt am Main bis 20.30h zu ca. 70 Einsätzen alarmiert. Die zahlreichen Anrufer meldeten umgestürzte Bäume, abgerissene Äste, lose Dachziegel und umgestürzte Bauzäune. Zur Stunde dauern die Einsatzaktivitäten noch an. Über entstandene Sachschäden können keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:





Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Timo Kahlheber

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell