Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Schuleinbruch in der Kirchstraße

Wickede (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Zeit zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 17.10 Uhr, in eine Schule in der Kirchstraße in Wickede ein. Nach bisherigen Erkenntnissen konnte der Einbrecher ein Bürofenster gewaltsam öffnen. Bei der Durchsuchung der Räumlichkeit fand er den Generalschlüssel, mit dem er sich Zugang zu den anderen Räumen der Schule verschaffen konnte. Nach ersten Feststellungen entwendete er zumindest einen PC-Tower. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter Rufnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

