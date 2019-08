Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - In Gasthof eingebrochen

Warstein (ots)

Ein unbekannter Täter hebelte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen Mitternacht und 5.30 Uhr, die Eingangstür eines Gasthofes in der Prinzenstraße in Hirschberg auf. Im Inneren wurden daraufhin die Räumlichkeiten durchsucht und ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Hieraus entwendete der Einbrecher Geld und Zigaretten. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

