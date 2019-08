Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Einbruch: Whiskey aus Gartenhaus gestohlen; Dorfmark: Schuppenbrand; Soltau: Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht; Dorfmark: Fahrradteile gestohlen - Geschädigter und Täter gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.08.2019 Nr. 1

20.08 / Einbruch: Whiskey aus Gartenhaus gestohlen

Munster: Mit einem Hammer zerstörten Unbekannte die Scheibe eines Gartenhauses des Kleingartenvereins an der Straße Am Hanloh, stiegen in das Objekt ein und entwendeten mehrere Flaschen Whiskey. Der Schaden beträgt rund 400 Euro.

20.08 / Schuppenbrand

Dorfmark: An der Becklinger Straße geriet in der Nacht zu Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ein Schuppen in Brand. Das Feuer beschädigte auch die Terrassenüberdachung eines nahestehenden Wohnhauses. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Zentrale Kriminaldienst in Soltau hat die Ermittlungen übernommen.

21.08 / Fußgänger angefahren - Zeugen gesucht

Soltau: Am Mittwoch, 14.08.2019 soll es mittags, gegen 13.45 Uhr, an der Querungshilfe der Straße Am Alten Stadtgraben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Auto gekommen sein. Der Fußgänger gab an, dass er fast die Fahrbahn überquert und den Bürgersteig erreicht hatte, als er von einer silberfarbenen Limousine angefahren worden sei. Danach sei er bewusstlos am Boden liegengeblieben und durch hupende, vorbeifahrende Fahrzeuge wieder zu sich gekommen. Da es sich bei dem Unfallort um einen stark frequentierten Bereich handelt geht die Polizei davon aus, dass das Geschehen beobachtet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

21.08 / Fahrradteile gestohlen - Geschädigter und Täter gesucht

Dorfmark: Am Mittwochabend, 14.08.2019, gegen 21.15 Uhr montierte ein Unbekannter Räder und Sattel eines am Bahnhof Dorfmark angeschlossenen Mountainbikes der Marke Bergamont, Modell Hypepro ab. Der Täter wurde dabei von Zeugen beobachtet. Beschreibung: männlich, zirka 30 Jahre alt, Glatze, südländische Erscheinung, trug dunkle Kleidung und war mit einem Fahrrad mit Kindersitz unterwegs. Wem das Fahrrad gehört ist bisher nicht bekannt, da sich niemand bei der Polizei zwecks Anzeigenerstattung gemeldet hat. Hinweise zum Eigentümer und Täter bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell