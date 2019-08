Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hund verursacht einen Unfall - Besitzerin entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kasel): In den frühen Morgenstunden des 24. Juli läuft ein Hund über die Bergshäuser Straße. Eine Fahrzeugführerin muss wegen ihm plötzlich stark abbremsen. Das nachfolgende Fahrzeug fährt auf. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden. Der Hund läuft zur Besitzerin und beide verlassen unerlaubt die Unfallstelle.

Vergangene Woche Mittwoch fährt gegen 6:20 Uhr eine 67-jährige Frau mit ihrem Mazda auf der Bergshäuser Straße aus Richtung Lohfelden kommend in Richtung Fuldabrück-Bergshausen. In Höhe Hausnummer 51 läuft plötzlich ein mittelgroßer brauner Hund mit Schlappohren über die Straße. Die 67-Jährige bremst ihr Fahrzeug stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hinter ihr fährt eine 51-jährige Frau mit ihrem Mercedes, die nicht mit dem Bremsmanöver rechnet und auf den Mazda auffährt. An beiden Fahrzeugen entsteht erheblicher Sachschaden, sind aber noch fahrbereit. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und auch kurz vorher gehört, wie eine Frau ihren Hund über die Straße rief. Der überquert anschließend die Straße und verursacht den Unfall. Als der Hund die Besitzerin erreicht hatte, ging sie mit ihm des Weges, ohne sich zu erkennen zu geben.

Die Hundebesitzerin soll 40 - 50 Jahre alt sein, schulterlange, blonde Haare und eine normale Figur haben. Sie trug eine kurze Hose und hatte sehr braune Beine.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf die beschriebene Frau geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

