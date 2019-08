Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall im Begegnungsverkehr

Papenburg (ots)

Am vergangenen Freitag ist es auf der Rheiderlandstraße gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Die Fahrerin eines grünen Toyotas war in Richtung Papenburg unterwegs, als ihr in Höhe der Meyer-Werft ein PKW auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Außenspiegel beider Fahrzeuge stießen zusammen. Am Außenspiegel des Toyotas entstand ein Schaden von ca. 300 Euro. Bei dem entgegenkommenden PKW könnte es sich um einen weißen Ford gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer fuhr in Richtung Weener davon.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



