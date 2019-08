Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Verbranntes Essen verursacht Rauchentwicklung

Lingen (ots)

Gestern Abend wurde durch Passanten eine Rauchentwicklung in der Straße Am Botterkamp gemeldet. In einem Mehrfamilienhaus schlugen die Brandmelder Alarm. Sehr zügig konnte verbranntes Essen als Ursache der Rauchentwicklung ausgemacht werden. Ein Schaden entstand nicht. Ein Einschreiten der alarmierten Feuerwehr war nicht mehr notwendig.

