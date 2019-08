Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Lingen (ots)

Eine 71-jährige Radfahrerin hat sich gestern Abend bei einem Verkehrsunfall auf der Kardinal-von-Galen-Straße schwere Verletzungen zugezogen.

Eine 79-jährige Autofahrerin war gegen 18:15 Uhr in Richtung Nöldekestraße unterwegs, als sie in der Höhe der Rommelstraße die vorfahrtberechtigte Radfahrerin übersah. Es kam zur Kollision, wodurch die 71-jährige Lingenerin zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An Fahrrad und PKW entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell