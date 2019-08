Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Walchum - 17-jähriger Mofafahrer leicht verletzt

Walchum (ots)

Gestern ist es am frühen Abend zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße gekommen. Ein 17-jähriger Mofafahrer wurde dabei leicht verletzt. Ein 63-jähriger Autofahrer befuhr die Straße Hinter den Höfen in Richtung Steinbilder Straße, als an der dortigen Kreuzung in die Hauptstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er den entgegenkommenden Mofafahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. An Mofa und PKW entstanden Sachschäden von rund 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell