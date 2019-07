Polizei Münster

POL-MS: Straftäter besprühen 1. Deutsch-Niederländisches Korps - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am frühen Montagmorgen (15.07., 1.10 Uhr) entdeckten Polizisten ein Graffiti an der Außenfassade des 1. Deutsch-Niederländischen Korps am Schlossplatz. Der etwa 100 mal 40 Zentimeter große Schriftzug wurde mit roter Farbe angebracht. Die Polizei ermittelt nun nach den unbekannten Tätern. Sie erwartet eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Eventuell haben Zeugen etwas Auffälliges bemerkt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Benita Giehler

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Pressestelle

Vanessa Arlt

Telefon: 0251/ 275- 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell