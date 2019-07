Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der PI Wilhelmshaven vom 19.07 - 21.07.2019

Wilhelmshaven (ots)

Räuberischer Diebstahl Ein unbekannter männlicher Beschuldigter betritt am frühen Freitagabend einen Verbrauchermarkt in der Weserstraße, nimmt zwei Flaschen Alkoholika aus einem Regal und steckt diese in einen mitgeführten Rucksack. Beim Verlassen des Geschäftes wird der Beschuldigte von einem Angestellten angesprochen. Dabei versucht der Beschuldigte unvermittelt den Angestellten zu schlagen, trifft diesen jedoch nicht. Danach flüchtet der unbekannte Täter. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

Diebstahl aus Pkw Am Samstagabend schlugen unbekannte Täter auf einem Parkplatz in der Gökerstraße eine Fensterscheibe eines geparkten Pkw ein und entwendeten daraus eine abgestellte Handtasche. Zu einem weiteren Diebstahl einer Handtasche kam es in der Ubbostraße. Hierbei wurde ebenfalls durch unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines Pkw eingeschlagen und eine unter dem Beifahrersitz deponierte Handtasche entwendet. Dementsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Sicherstellung eines Pkw Am Samstagnachmittag kontrollierte eine Funkstreifenbesatzung der Wilhelmshavener Polizei einen Pkw samt Fahrer in der Mozartstraße. Bei einer durchgeführten Messung der Abgasanlage samt Endschalldämpfer wird festgestellt, dass der eingetragene Grenzwert der Abgasanlage im Fahrzeugschein tatsächlich überschritten wird. Der Pkw wird zwecks Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Ein Verfahren gegen den Fahrer wird eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Einfluss von Alkohol In der Nacht zu Sonntag, gegen 02:30 Uhr, wollte eine Funkstreifenbesatzung einen fahrenden Pkw in der Ebertstraße kontrollieren. Noch bevor Anhaltezeichen durch die eingesetzten Beamten gegeben werden konnten, kommt der Pkw nach rechts von der Fahrbahn und kollidiert dabei mit zwei geparkten Pkw und einem Verkehrszeichen. Bei einer anschließenden Kontrolle des 34 jährigen Fahrers konnte ein Atemalkoholwert von 2,21 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme auf der Dienststelle sowie die Führerscheinbeschlagnahme waren die Folge. Ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrer wurde eingeleitet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 16.000 Euro.

Versuchter Diebstahl aus Kühlanhänger / Zeugenaufruf In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten unbekannte Täter einen Kühlanhänger aufzubrechen, welcher auf einem Parkplatz in der Jadeallee, bei einem dortigen Bäckereifachgeschäft abgestellt war. Eventuelle Zeugen der Tat mögen sich bitte bei der Polizei Wilhelmshaven melden.

