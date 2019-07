Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall zwischen einem Kleinkraftrad und einem Pkw in Jever - eine 17-Jährige leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Donnerstagnachmittag, 18.07.2019, kam es um 16.20 Uhr auf der Danziger Straße zu einem Verkehrsunfall. Die beiden Unfallbeteiligten befuhren die Danziger Straße hintereinander in Richtung der Schützenhofstraße. Die vorwegfahrende 17-Jährige beabsichtigte mit ihrem Leichtkraftrad nach links in die Schützenhofstraße einzubiegen, was die dahinterfahrende 20-jährige Pkw-Fahrerin zu spät bemerkte, so dass es zu einem Zusammenstoß mit dem abbremsenden Kleinkraftrad kam. Die jugendliche Zweiradfahrerin stürzte und wurde dadurch leicht verletzt, am Zweirad entstand leichter Sachschaden.

