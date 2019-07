Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in ein Bürogebäude in Sande - Täter steigen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster ein

Wilhelmshaven (ots)

Sande. In der Nacht auf den 19.07.2019, kam es in der Bahnhofstraße zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Unbekannte öffneten gewaltsam ein Fenster, um so in das Innere zu gelangen. Es wurden mehrere Behältnisse durchsucht, entwendet wurde eine geringe Bargeldsumme.

Zeugen die in der Nacht verdächtige Beobachten gemacht oder sogar den oder die Täter gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461/9211-0 zu melden.

