Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Polizei, dein Freund und Helfer - ein Einsatz der ganz anderen Art in Sande

Wilhelmshaven (ots)

sande. Am späten Donnerstagabend, 18.07.2019, wurde die Polizei zu Hilfe gerufen: Gegen 22:40 Uhr spazierten drei Jungvögel in eine Spielothek in der Hauptstraße und schrien um Hilfe. Die alarmierten Beamten trafen am Einsatzort ein und nahmen sich dem kleinen Nachwuchs an.

Die Beamten erkannten mit fachkundigem Blick, dass es sich bei den ausgebüxten jungen Vögeln um Austernfischer handelte, die in unmittelbarer Nachbarschaft der Einsatzörtlichkeit, in einem Hinterhof geschlüpft waren.

Die polizeiliche Befragung ergab, dass sie scheinbar die Orientierung verloren hatten und sie vermutlich aufgrund der sich verschlechternden Witterungsverhältnisse ein Haus mit Dach suchten.

Die Beamten entschlossen sich kurzfristig, die Jungvögel in Gewahrsam zu nehmen, um sie ihren Eltern zurückführen zu können.

Nach Erreichen des Hofes, konnten die Beamten die sich in der Luft befindlichen, schreiend suchenden Elterntiere schließlich sichten.

Die Jungvögel wurden auf einem angrenzenden Garagendach abgesetzt und in die Obhut ihrer Eltern übergeben. Die Familienzusammenführung verlief ohne besondere Vorkommnisse: Die Eltern zeigten sich erfreut. nahmen ihre Jungvögel in Empfang und kehrten glücklich vereint in ihr Heimatnest zurück!

