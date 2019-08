POL-NMS: Neumünster - Unfallzeugen gesucht

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster. Leicht verletzt wurde am vergangenen Freitag (16.08.19, 20.20 Uhr) der Fahrer (17) eines Motorrades Honda. Der Einsatz eines Rettungswagens war nicht erforderlich. Seinen Angaben zufolge war der 17-Jährige aus Richtung Forstweg kommend in Richtung Holsatenring unterwegs, als der Fahrer eines dunkelblauen BMW vom Parkplatz des Bades am Stadtwald nach rechts in den Hansaring einbog, ohne auf den Kradfahrer zu achten. Dieser musste stark bremsen und stürzte. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den jungen Mann zu kümmern. Der Unfalldienst der Polizei sucht Zeugen und bittet den Fahrer des dunklen BMW, sich unter der Rufnummer 9450 zu melden.

