Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg - Einbruch in Reihenhaus

Rendsburg (ots)

190820-3-pdnms Einbruch in Reihenhaus

Rendsburg. Unbekannte brachen Montag (19.08.19) in ein Reihenhaus in der Richthofenstraße ein. Dazu wurde die Eingangstür aufgehebelt. Mehrere Räume wurden durchsucht. Gestohlen wurde ein kleiner Möbeltresor, der wegen seines geringen Gewichts weggetragen worden sein kann. Darin befand sich Schmuck, aber auch ein Handy. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Tatzeit kann eingegrenzt werden auf den Zeitraum zwischen 10 Uhr und 14 Uhr. Die Kripo in Rendsburg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

Sönke Hinrichs

