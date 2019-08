Polizeidirektion Neumünster

B 203 / Dörphof / Kreis RD-ECK. Fahrer und Beifahrer eines Porsche wurden Montag (19.08.19, 19.25 Uhr) auf der B 203 verletzt, als sie mit einem Baum kollidierten. An dem Auto entstand Totalschaden. Nach ersten Feststellungen der Polizei waren der irische Fahrer (19) und sein Beifahrer (14) in Richtung Kappeln unterwegs, als sie in Höhe der Abfahrt Dörphof die Kontrolle über das Auto verloren und nach links von der Fahrbahn abkamen. Das Auto prallte gegen einen Baum. Während der Beifahrer schwer verletzt wurde, erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

