Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Einbruch in Wallbach

Freiburg (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in eine Wohnung im Bad Säckinger Ortsteil Wallbach eingebrochen. Mit einer Leiter gelangten der oder die Täter auf den Balkon der Wohnung, die in der Lindenstraße liegt. Der heruntergelassene Rollladen einer größeren Fensterfront wurde hochgeschoben und ein Fenster aufgehebelt. In der Wohnung wurden verschlossene Türen gewaltsam geöffnet und Schränke durchwühlt. Ein Sparbuch und eine größerer Bargeldbetrag dürften den Einbrechern in die Hände gefallen sein. Die Tatzeit lag genau zwischen Samstagmorgen und Sonntagabend. Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe Einbruch (Kontakt 07741 8316-0) entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell