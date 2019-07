Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau/B31 - Ohne Führerschein, aber mit Alkohol am Steuer - einschreitende Polizeibeamte beleidigt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 28.06.2019,um 21 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass er auf der B31 in Richtung Donaueschingen hinter einem in Schlangenlinien fahrenden Pkw her fahre. Das fragliche Fahrzeug konnte durch eine Streife des Polizeireviers Titisee-Neustadt in Höhe Hinterzarten angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Beamten stellten beim Fahrer deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest zeigte eine Atemalkoholkonzentration von deutlich über zwei Promille. Aufgrund eines Sperrvermerks bei den Überprüfungen zur Fahrerlaubnis des 45-jährigen Autofahrers und des Umstands, dass er keinen Führerschein vorzeigen konnte, besteht der Anfangsverdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen wurde zudem noch eine geringe Menge Cannabis aufgefunden. Die im Anschluss angeordnete Blutentnahme musste zwangsweise durchgesetzt werden. Die einschreitenden Beamten wurden dabei mehrfach beleidigt. Das Fahrzeug des 45-jährigen wurde an der Kontrollörtlichkeit verschlossen abgestellt. Gegen ihn wurden entsprechend der strafrechtlich relevanten Feststellungen Ermittlungsverfahren eingleitet und der Führerscheinstelle ein Vorausbericht übersandt. Verkehrsteilnehmer, die durch den alkoholisierten Autofahrer mit seinem Pkw, Mercedes-Benz, E-Klasse, bei seiner Fahrt auf der B31 in Richtung Osten gefährdet oder behindert wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, zu melden.

