Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Exhibitionist am Grüttsee - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Vor zwei Jugendlichen hat sich am Samstagmittag, 29.06.2019, am Grüttsee in Lörrach ein unbekannter Mann entblößt. Die beiden Mädchen saßen gegen 15:45 Uhr auf dem mittleren Steg auf ihren Handtüchern, als sie einen älteren Mann auf der Wiese bemerkten. Nach den Angaben der beiden Jugendlichen soll der Mann diese angeblickt und bei halb heruntergelassener Badehose onaniert haben. Als die Mädchen die Polizei riefen, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Eine Fahndung war erfolglos. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 50 bis 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, braungebrannt mit Bauchansatz, weiße Oberkörperbehaarung und faltige Arme, trug eine dunkle Kappe und eine schwarze kurze Badehose. Das Kriminalkommissariat Lörrach sucht weitere Zeugen und bittet um Hinweise zu der Person (Kontakt 07621 176-0).

