Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwörstadt: Mann auf Rasenmäher übersehen - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Einen Mann auf einem Rasenmäher mitsamt Anhänger hat ein Autofahrer am Sonntagmittag auf der B 34 zwischen Beuggen und Schwörtstadt übersehen und war mit diesem kollidiert. Im Anschluss kam das Auto von der Straße ab und landete in einer Hecke. Während der 83 Jahre alte Autofahrer unversehrt blieb, wurde der 30-jährige Mann auf dem Rasenmäher leicht verletzt. Er musste ambulant versorgt werden. Gegen 15:20 Uhr war der 30-jährige auf seiner Arbeitsmaschine mit Anhänger in Richtung Schwörstadt unterwegs, die zulässige Geschwindigkeit lag bei 6 km/h. Der nachfolgende Mann in seinem VW Golf prallte zuerst seitlich in das Arbeitsgespann und danach in eine Thuja Hecke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe insgesamt liegt bei rund 7500 Euro.

