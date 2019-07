Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Medizinische Ursache - Pkw rollt mit bewusstloser Fahrerin gegen geparktes Autos - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Ein Pkw mit einer bewusstlosen Fahrerin ist am Samstagmorgen, 29.06.2019, gegen ein geparktes Auto in Bad Säckingen gestoßen. Passanten wurden gegen 09:45 Uhr auf die Situation bei der Bergseekreuzung aufmerksam und setzten sofort die Rettungskette in Gang. Die 52 Jahre alte Frau musste reanimiert werden. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Freiburg. Ihr Zustand ist kritisch. Nach bisherigen Feststellungen rollte der Wagen der Frau über ca. 100 Meter führerlos die Straße entlang, bevor dieser über den Gehweg auf einen Grünstreifen geriet. Dort prallte er gegen einen geparkten Ford Fiesta. Das Unglück hatte eine medizinische Ursache.

