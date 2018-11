POL-ST: Ibbenbüren, räuberischer Diebstahl

Ibbenbüren (ots) - Am Montagabend (19.11.2018) sind im Einkaufsmarkt an der Hansastraße zwei 32 und 36 Jahre alte Ladendiebe bemerkt worden. Die beiden Männer aus Ibbenbüren hatten unter ihren Jacken offensichtlich Diebesgut aus der Textilabteilung verstaut. Danach begaben sie sich zum Ausgang. Als sie von den Angestellten des Marktes angesprochen wurden, wehrten sie sich massiv durch Losreißen gegen ein Festhalten. Einer der Beiden konnte flüchten, nachdem er einem Angestellten einen Einkaufswagen in den Weg stieß. Aufgrund der massiven Gegenwehr gaben die Angestellten letztendlich auf. Die Beschuldigten flüchteten mit E-Bikes vom Tatort, konnten aber durch die eingesetzten Polizeibeamten an der Laggenbecker Straße angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Teile des Diebesgutes konnten in der Nähe aufgefunden werden. Es sind zwei Sweatjacken, ein Paar Schuhe und ein einzelner Schuh sichergestellt worden.

