POL-ST: Emsdetten, Einbruchsdiebstahl

Emsdetten (ots) - In einem freistehenden Einfamilienhaus an der Straße Im Hagenkamp haben sich am Montag (19.11.2018), während der Tagesstunden, Einbrecher aufgehalten. In der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 19.20 Uhr verschafften sich die Unbekannten über eine Terrassentür Zugang zum Gebäude. Scheinbar betraten sie alle Räume und durchsuchten die Behältnisse, Schränke und Schubladen. Eine erste Durchsicht ergab, dass die Täter dabei auf einen dreistelligen Bargeldbetrag gestoßen waren, den sie entwendeten. Ob sie noch weiteres Diebesgut mitgenommen haben, wird derzeit geprüft. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 02572/9306-4415.

