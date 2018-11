POL-ST: Greven, Automaten aufgebrochen

Greven (ots) - Ungebetene Gäste haben sich in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17.00 Uhr und Montagnachmittag (19.11.2018), 16.30 Uhr, auf dem Betriebsgelände des Tankcenters an der Straße Up´n Nien Esch aufgehalten. Mit einem Werkzeug brachen sie dort drei Staubsauger-Automaten auf, offensichtlich um Bargeld zu erbeuten. Dieses befand sich jedoch nur in geringer Menge in den Geräten. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen fünf Euro erbeutet und einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an den Automaten angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

