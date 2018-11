POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Rheine (ots) - Auf der Salzbergener Straße hat sich am Montag (19.11.2018), gegen 17.20 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein jugendlicher Radfahrer schwer verletzt wurde. Eine 48-jährige Rheinenserin fuhr mit ihrem PKW stadtauswärts. In Höhe Hausnummer 48 wollte sie nach rechts über den Geh-/Radweg zu einem Parkplatz fahren. Beim Queren des Weges kam es zur Kollision mit dem 16-jährigen Fahrradfahrer aus Rheine, der den parallel zur Straße verlaufenden Rad-/Gehweg benutzte. Der verletzte Jugendliche wurde vor Ort erstversorgt und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Es entstanden am PKW und am Fahrrad keine nennenswerten Sachschäden.

