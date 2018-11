POL-ST: Laer, Verkehrsunfall mit Verletzten

Laer (ots) - An einem Verkehrsunfall auf der Horstmarer Straße (L 579) in Laer waren am Montagnachmittag (19.11.2018) insgesamt fünf PKW beteiligt. Es wurden acht Personen verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Gesamtsachschäden an den Fahrzeugen werden auf cirka 34.000 Euro geschätzt. Um kurz nach 14.00 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge auf der Landstraße in Richtung Horstmar. In Höhe Hausnummer 15 wollte ein Fahrzeug nach links abbiegen, daher bremsten die nachfolgenden PKW ebenfalls ab. Dieses bemerkte eine nachfolgende, 34-jährige Autofahrerin aus Horstmar offenbar zu spät und prallte auf den vor ihr fahrenden Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere Autos aufeinander geschoben. Die 34-Jährige hatte nach dem Aufprall nach links gelenkt und war mit dem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen. Die 34-jährige Autofahrerin aus Horstmar und die 47-jährige, entgegenkommende Fahrerin aus Ahaus erlitten schwere Verletzungen. Insgesamt wurden sieben Personen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Drei der beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Landstraße war während der Unfallaufnahme/Bergung gesperrt.

