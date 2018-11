POL-ST: Greven, gefährliche Körperverletzung

Greven (ots) - Zu einem Wohngebiet an der Emsdettener Straße sind am Sonntagabend (18.11.2018) mehrere Streifen der Polizei entsandt worden. In einer Privatwohnung sollte es nach Angaben eines Anrufers zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein, bei der auch ein Messer eingesetzt worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es innerhalb einer Familie zu Auseinandersetzungen gekommen war. Drei der vier Personen wiesen leichte Verletzungen auf. Den Schilderungen zufolge war es zunächst zu einem Streit zwischen dem 63-jährigen Vater und seinem 20-jährigen Sohn gekommen, die in Beleidigungen mündeten. Danach habe der Vater ein kleines Messer in der Hand gehalten und damit gedroht. Die Tochter und die Ehefrau gingen dazwischen. Gemeinsam bereinigten sie die Streitigkeiten und nahmen dem Vater das Messer ab. Als die Polizei eintraf, war bereits Ruhe eingekehrt.

