POL-ST: Rheine-Mesum, Brand am Stickenhover

Rheine (ots) - An der Straße "Stickenhover" hat es am späten Sonntagabend (18.11.2018) gebrannt. Gegen 20.50 Uhr hörte ein Anwohner einen lauten Knall und begab sich daraufhin nach draußen. Dort angekommen hörte er einen zweiten Knall und er sah, dass auf einem benachbarten Grundstück eine Garage brannte. Die informierte Feuerwehr begann unmittelbar mit den Löscharbeiten. Die Garage, ein Geräteschuppen und ein in der Garage geparktes Auto wurden vollkommen beschädigt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 50.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit sind diesbezüglich noch keine Angaben möglich. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine in Verbindung zu setzen, Telefon 05971/938-4215.

