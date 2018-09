POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Seesen vom 08.09.2018

Goslar (ots) - Verkehrsunfall

Am Freitag, 07.09.2018, gegen 10.05 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer die B 248 aus der Ortschaft Lutter kommend in Richtung Seesen. Kurz vor dem Einmündungsbereich B 248/B 82 bremste dieser Verkehrsteilnehmer sein Fahrzeug dermaßen stark ab, so dass ein nachfolgender Fahrzeugführer auf den Vordermann auffuhr. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person im auffahrenden Fahrzeug leicht verletzt.

Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 07.09.2018, gegen 13.10 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer eine Straße in der Ortschaft Lutter. Hier stieß er rückwärts gegen eine Grundstücksbegrenzung und verursachte Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381/944-0, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Verkehr

Ein 30jähriger Verkehrsteilnehmer steht im Verdacht am Freitag, 07.09.2018, gegen 18.30 Uhr, ein Fahrzeug in der Ortschaft Seesen geführt zu haben, obwohl er deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine weitere Überprüfung ergab, dass diese Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt. Darüber hinaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet.

(Wie)

