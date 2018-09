POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz in Claustzhal-Zellerfeld

Goslar (ots) - Einbruch in Gartenlaube

Clausthal-Zellerfeld: Im Tatzeitraum zwischen dem 01. August und vergangenem Freitag, 07. September, drangen unbekannte Täter in ein Gartenhaus am Thomas-Merten-Platz ein. Als Diebesgut wurden Gartengeräte, mehrere Kanthölzer und Dekorationsartikel erlangt. Die Schadenshöhe gab der Anzeigeerstatter mit etwa 300 Euro an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Unfallflucht

Clausthal-Zellerfeld: Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr und Freitag, 12.00 Uhr, einen in der Straße Am Silbersegen geparkten VW Passat. Am Pkw des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Sachbeschädigung an Pkw

Clausthal-Zellerfeld: Unbekannte bewarfen im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen einen in der Burgstätter Straße geparkten Pkw Daimler A Klasse mit Gegenständen. An der Motorhaube des Pkw entstand Sachschaden von mindestens 600 Euro. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Oberharz.

Borchers, POK

