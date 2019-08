Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hinweis auf eine Presseinformation der Polizei Bremen Nr.: 0502 --82-jähriger Mann vermisst--

Hannover (ots)

Seit Mittwoch, 07.08.2019, 20:00 Uhr, wird der 82-jährige Klaus H. aus Bremen vermisst. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Klaus H. in der Region Hannover aufhält. /has, now

Die Pressemeldung der Polizei Bremen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/35235/4344125

