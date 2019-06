Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Einbrecher scheitern.

Lippe (ots)

Von Freitag auf Samstag versuchten Unbekannte, in ein Zweifamilienhaus Am Bruchkamp einzudringen. Die angegangene Tür hielt den Einbrechern jedoch stand. Der Sachschaden liegt bei rund 500 Euro. Hinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 entgegen.

