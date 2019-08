Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rathaus: Mountainbike entwendet

Wolfsburg (ots)

Am Montag, 12.08.2019, wurde in der Zeit von 12 bis 15 Uhr an einem Fahrradstand vor dem Rathaus ein schwarzes Mountainbike der Marke "Bulls" gestohlen. Das Rad war mit einem Kettenschloss gesichert, wie der Eigentümer am darauf folgenden Donnerstag bei der Polizei angab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

