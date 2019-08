Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen: Jugendlicher greift Kunden an; Schneverdingen

Soltau: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss; Soltau: Postbote auf Fahrrad angefahren - Verursacher und Zeugen gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.08.2019 Nr. 1

22.08 / Jugendlicher greift Kunden an

Bispingen: Ein 15-Jähriger beleidigte und verletzte am Donnerstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr einen Kunden eines Einkaufsmarktes an der Hauptstraße in Bispingen. Offenbar grundlos zeigte er dem Mann im Markt den Mittelfinger und schubste ihn. Kurze Zeit später setzte sich das Geschehen auf dem Parkplatz fort. Der Jugendliche sprang auf den Pkw zu, in dem das Opfer den Ort verlassen wollte. Als es aus dem Fahrzeug stieg, schlug ihm der Täter unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Weitere Schläge konnte der Mann abwehren. Gegen den Jugendlichen wird nun wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

22.08 / Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Schneverdingen / Soltau: Am Donnerstagabend hatten Polizeibeamte gleich bei drei Fahrzeugführern den Verdacht, dass sie unter dem Einfluss von Drogen standen. In Schneverdingen führte ein 31jähriger Pkw-Fahrer einen Drogentest durch, der positiv auf Cannabis reagierte. Ein 55jähriger Zweiradfahrer zeigte bei der Kontrolle eindeutige Merkmale eines Konsums. In Soltau überprüften Beamte einen 28jährigen Autofahrer, der - wie sich herausstellte - sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Amphetamin und Kokain führte. Bei allen dreien ließen die Beamten eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

23.08 / Postbote auf Fahrrad angefahren - Verursacher und Zeugen gesucht

Soltau: Bereits am Mittwoch, 14.08.2019, kam es gegen 09.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Postboten auf einem Fahrrad. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Lüneburger Straße / Freudenthalstraße. Der Postbote befuhr den Radweg der Lüneburger Straße in Richtung Ortsausgang, wurde von einem in die Freudenthalstraße abbiegen Pkw angefahren und kam zu Fall. Bei dem Fahrzeug handelte es ich um einen kleinen, weißen Transporter mit Aufschrift. Der Fahrer des Fahrzeugs und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell