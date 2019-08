Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Wer sah den weißen Opel Mokka?

Georgsmarienhütte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, denen am frühen Samstagmorgen im Stadtgebiet von Georgsmarienhütte ein weißer Opel Mokka durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, oder die durch solch ein Auto gefährdet wurden. Die Polizei erhielt gegen 06.45 Uhr einen Hinweis auf einen entsprechenden Pkw, der auf dem Parkstreifen vor der Volksbank an der Oeseder Straße stehen würde. Der mutmaßliche Fahrer sei nach Angaben von Zeugen beim Aussteigen gestürzt und offenbar stark alkoholisiert. Als die Beamten den Mann kontrollierten, bestätigte sich der Verdacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann und die Beschlagnahme des Führerscheines an. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte entgegen. Telefon: 05401-879500.

