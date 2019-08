Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Polizei sucht dunklen Golf mit orangen Streifen

Dissen (ots)

Am Freitagmittag kam es an der Mühlenstraße, Einmündung zum Buswendehammer am Schulzentrum, zu einer Unfallflucht durch den Fahrer eines dunklen VW Golf mit orangen Streifen. Der etwa 30 Jahre alte, blonde Mann bog mit seinem blauen oder schwarzen Wagen gegen 12.40 Uhr nach rechts in den Wendehammer ein und stieß dabei mit einem 7-jährigen Radfahrer zusammen, der nach Schulende auf dem Weg nach Hause war. Das Kind stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer entschuldigte sich noch kurz durch das geöffnete Fenster und setzte dann seinen Weg fort. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Dissen. Telefon: 05421-921390.

