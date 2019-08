Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Eternit-Platten illegal entsorgt

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch-und Freitagmittag am Power Weg illegal Müll entsorgt. Die Täter legten im Bereich zwischen den Kreisverkehren Icker Landstraße und Haster Weg zahlreiche Eternit-Platten entlang einer Strecke von mehreren hundert Metern am Wegesrand ab. Da der Verdacht besteht, dass die Platten Asbest enthalten, wurde eine Fachfirma mit der Abholung des Sondermülls beauftragt. Hinweise auf die Umweltstraftäter nimmt die Polizei in Belm entgegen. Telefon: 05406-807790.

